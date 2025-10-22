Milano | donna accoltellata inquirenti ' è stato un agguato'
Milano, 22 ott. (Adnkronos) - "E' stato un agguato". Gli inquirenti definiscono così il tentato omicidio di Luciana Ronchi, la donna accoltellata al viso e al collo questa mattina in via Grassini a Bruzzano, periferia nord di Milano, e che ora lotta per la vita all'ospedale Niguarda. Per il tentato omicidio si cerca l'ex marito, 64 anni, in passato gestore di un bar e ora disoccupato, che sarebbe stato visto scendere da un grosso scooter con un casco, per nascondere il volto, e con un coltello che non è stato ancora trovato. La donna sarebbe stata colpita sotto casa pochi istanti prima del passaggio di una pattuglia della Polizia locale che è prontamente intervenuta. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
Servizio di Francesco Perugini Un'altra donna accoltellata Milano, questa mattina sotto casa. Secondo le prime ricostruzioni sarebbe l'ex marito della vittima, Luciana Ronchi, ad aver teso un agguato alla donna e ad averla accoltellata più volte anche al volt - facebook.com Vai su Facebook
#Milano, donna gravissima dopo essere stata accoltellata: si cerca l'ex marito - X Vai su X
Milano: donna accoltellata, inquirenti 'è stato un agguato' - Gli inquirenti definiscono così il tentato omicidio di Luciana Ronchi, la donna accoltellata al viso e al collo questa mattina in via Grassini a Br ... Scrive iltempo.it
Milano, donna gravissima dopo essere stata accoltellata: si cerca l'ex marito - È stata trasportata all'ospedale Niguarda in codice rosso dopo essere stata trovata vicino all'androne di un palazzo. Secondo tg24.sky.it
Violenza a Milano: una donna di 52 anni è stata accoltellata in strada nel quartiere Bruzzano - Una donna di 52 anni è stata accoltellata in strada a Milano, in via Giuseppina Grassini (nel quartiere Bruzzano). Riporta corrierenazionale.it