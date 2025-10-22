Milano | donna accoltellata inquirenti ' è stato un agguato'

Milano, 22 ott. (Adnkronos) - "E' stato un agguato". Gli inquirenti definiscono così il tentato omicidio di Luciana Ronchi, la donna accoltellata al viso e al collo questa mattina in via Grassini a Bruzzano, periferia nord di Milano, e che ora lotta per la vita all'ospedale Niguarda. Per il tentato omicidio si cerca l'ex marito, 64 anni, in passato gestore di un bar e ora disoccupato, che sarebbe stato visto scendere da un grosso scooter con un casco, per nascondere il volto, e con un coltello che non è stato ancora trovato. La donna sarebbe stata colpita sotto casa pochi istanti prima del passaggio di una pattuglia della Polizia locale che è prontamente intervenuta. 🔗 Leggi su Iltempo.it

