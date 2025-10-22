E’ stato preso l’ex marito della donna accoltellata stamani a Milano. L’uomo è stato rintracciato dagli agenti della Polizia locale del capoluogo lombardo mentre si trovava al Parco Nord. L’aggressione nei confronti della donna, 62enne, è avvenuta in via Grassini, alla periferia nord della città. La vittima, in gravissime condizioni, è stata ricoverata all’ospedale Niguarda dove è stata sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano, donna accoltellata al volto: preso l’ex marito