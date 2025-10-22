Milano donna accoltellata al volto | è in pericolo di vita Caccia all' ex marito in fuga su scooter

Una donna di 55 anni è stata colpita al volto stamani con una coltellata in via Grassini, alla periferia nord di Milano. È stata portata in ospedale in condizioni gravi, si. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Milano, donna accoltellata al volto: è in pericolo di vita. Caccia all'ex marito, in fuga su scooter

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La scoperta nel paese dell'hinterland di Milano. La donna, Celestina Amelia Vacchini, viveva da sola senza marito né figli. L'ufficiale giudiziario e la polizia locale sono intervenuti dopo il mancato pagamento delle utenze per eseguire un pignoramento - facebook.com Vai su Facebook

Milano, donna accoltellata al volto: è grave. Caccia all'ex marito, in fuga su uno scooter - Una donna di 55 anni è stata colpita al volto stamani con una coltellata in via Grassini, alla periferia nord di ... Lo riporta msn.com

Accoltellata una donna di 55 anni a Milano, è grave. Si cerca l'ex marito - In codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, ha riportato lesioni da taglio volto, all'arto inferiore e superiore ... Come scrive msn.com

Milano, donna lotta per la vita dopo essere stata accoltellata al volto: caccia all'ex marito - La donna, ferita con piu' coltellate, anche al volto, e' stata trasportata in codice rosso in ospedale in c ... affaritaliani.it scrive