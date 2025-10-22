Milano donna accoltellata al volto | è grave Caccia all' ex marito in fuga su uno scooter

Ilmessaggero.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 55 anni è stata colpita al volto stamani con una coltellata in via Grassini, alla periferia nord di Milano. La donna è stata portata in ospedale in. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Milano, donna accoltellata al volto: è grave. Caccia all'ex marito, in fuga su uno scooter

