Milano donna accoltellata al volto | è caccia all’aggressore

Ildifforme.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Una donna di 55 anni è stata aggredita questa mattina, poco prima delle 10, in via Grassini a Milano. Secondo le prime informazioni, la signora sarebbe stata accoltellata al volto da un aggressore del quale non si conosce ancora l’identità. Soccorsa dai sanitari dell’Areu 118, la donna non sarebbe in pericolo di vita. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

