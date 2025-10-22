Milano donna accoltellata al volto | è caccia all’aggressore

(Adnkronos) – Una donna di 55 anni è stata aggredita questa mattina, poco prima delle 10, in via Grassini a Milano. Secondo le prime informazioni, la signora sarebbe stata accoltellata al volto da un aggressore del quale non si conosce ancora l’identità. Soccorsa dai sanitari dell’Areu 118, la donna non sarebbe in pericolo di vita. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano, donna accoltellata al volto: è caccia all’aggressore

Scopri altri approfondimenti

La scoperta nel paese dell'hinterland di Milano. La donna, Celestina Amelia Vacchini, viveva da sola senza marito né figli. L'ufficiale giudiziario e la polizia locale sono intervenuti dopo il mancato pagamento delle utenze per eseguire un pignoramento - facebook.com Vai su Facebook

#Milano Femmicidio in zona Gorla. Una donna di 29 anni è stata accoltellata sul terrazzo dal compagno di 52 anni che poi ha tentato il suicidio. Ad allertare la polizia l’ex fidanzato chiamato dalla vittima e i vicini che hanno assistito alla scena. - X Vai su X

Accoltellata una donna di 55 anni a Milano, è grave. Si cerca l'ex marito - In codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano, ha riportato lesioni da taglio volto, all'arto inferiore e superiore ... Riporta rainews.it

Milano, accoltellata al volto donna di 55 anni: è gravissima in ospedale. Si cerca l'ex marito - La vittima avrebbe diverse ferite, molte all’altezza del viso, provocate probabilmente da un coltello. milano.corriere.it scrive

Milano, donna gravissima dopo essere stata accoltellata: si cerca l'ex marito - Una donna italiana di 55 anni è stata aggredita stamattina da un uomo nel quartiere Bruzzano di Milano. Segnala tg24.sky.it