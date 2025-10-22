Milano Cortina 2026 | NO definitivo della Fis alla Russia Sconfitto il presidente Eliasch vince l’intransigenza dei Paesi nordici
Il “giorno del giudizio” è arrivato. La Federazione Internazionale dello Sci e dello Snowboard si è espressa definitivamente in merito alla presenza della Russia (e della Bielorussia) ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026. Il verdetto è stato di non ammettere nessun atleta, neppure in via neutrale e senza bandiera. Esclusione totale, dunque, nello sci alpino, sci di fondo, snowboard, freestyle, salto con gli sci e combinata nordica. “Il consiglio Fis è giunto alla decisione di non permettere la partecipazione degli atleti di Russia e Bielorussia come “Atleti Individuali Neutrali” (AIN) negli eventi di qualificazione ai Giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Oasport.it
