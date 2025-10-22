Milano-Cortina 2026 | la Fis esclude gli atleti russi

La prossima edizione dei Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 non vedrà la partecipazione di russi e bielorussi nello sci di fondo, sci Alpino e snowboard. Lo ha stabilito la Fis escludendo dalle discipline di qualificazione olimpiche gli atleti provenienti dai due paesi in guerra con l’Ucraina. Smentite quindi le voci che parlavano di una apertura ai due paesi, grazie allo status di Atleti Individuali Neutrali. LA FIS ESCLUDE GLI ATLETI RUSSI DA MILANO-CORTINA 2026: IL COMUNICATO DELLA FIS “ Il consiglio della Fis è giunto alla decisione di non permettere la partecipazione degli atleti di Russia e Bielorussia come “Atleti Individuali Neutrali” negli eventi di qualificazione ai Giochi Olimpici e Paraolimpici di Milano-Cortina 202. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Milano-Cortina 2026: la Fis esclude gli atleti russi

