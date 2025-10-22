Milano attivisti pro Pal bloccano ingresso sede Leonardo a Nerviano | tensioni con i dipendenti

Alcune decine di attivisti del Global Movement to Gaza, di Bds, movimento di boicottaggio partito dalla Palestina, e di Palestina Libera hanno bloccato con striscioni e bandiere dalle prime ore della mattina l’ingresso della sede Leonardo di Nerviano, in provincia di Milano. Momenti di tensione si sono registrati con operai e impiegati che chiedevano di poter raggiungere il posto di lavoro nell’azienda che produce componentistica elettronica, utilizzata secondo i dimostranti anche in ambito militare e venduta a Israele. Sul posto erano presenti alcune pattuglie dei carabinieri per garantire l’ordine pubblico del presidio che è durato alcune ore. 🔗 Leggi su Lapresse.it

