Milano arrestato l’uomo che ha accoltellato la moglie al viso | si chiama Luigi Morcaldi Tradito dal cellulare

C’è una svolta nell’accoltellamento di Luciana Ronchi, avvenuto questa mattina a Milano. E’ stato fermato al parco Nord Luigi Morcaldi, 64 anni, l’uomo accusato del tentato omicidio della moglie, colpita con più coltellate sotto al sua abitazione in via Grassini a Bruzzano, alla periferia nord di Milano. Morcaldi è stato arrestato dalla Polizia locale di Milano all’interno del Parco Nord d i Milano nel tardo pomeriggio di oggi. Era in fuga dalle 10 di questa mattina, quando si è presentato sotto casa dell’ex moglie in via Grassini, ha aspettato che scendesse e, con ancora il casco in testa per nascondersi, l’ha accoltellata al viso e al collo, prima di risalire sullo scooter e scappare via. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Milano, arrestato l’uomo che ha accoltellato la moglie al viso: si chiama Luigi Morcaldi. Tradito dal cellulare

News recenti che potrebbero piacerti

Nascondevo diversi chili di droga nelle loro abitazioni, arrestati dalla Polizia di Stato. Ieri, gli #agenti della #SquadraMobile milanese e del #commissariato #MonforteVittoria, a #Milano e a #CesanoBoscone (MI), hanno arrestato due persone che nascondeva - facebook.com Vai su Facebook

#Milano, ricercato internazionale per furto aggravato: arrestato dalla Polizia di Stato - https://ilmetropolitano.it/2025/10/13/milano-ricercato-internazionale-per-furto-aggravato-arrestato-dalla-polizia-di-stato/… #ilmetropolitano - X Vai su X

Picchia e minaccia l’ex fidanzata a Milano, arrestato: “Se non mi dai le chiavi di casa tua ti accoltello” - Un uomo di 31 anni è stato arrestato a Milano per stalking e lesioni nei confronti della fidanzata ex modella dopo mesi di "instancabili e assillanti ... Secondo fanpage.it