Milano alla Fabbrica del Vapore arriva Artificial Beauty | la nuova mostra di Andrea Crespi tra arte e intelligenza artificiale
“Artificial Beauty”: alla Fabbrica del Vapore l’arte di Andrea Crespi tra umano e macchina. Dal 23 ottobre 2025 al 25 gennaio 2026, la Fabbrica del Vapore di Milano ospita “Artificial Beauty”, la nuova mostra di Andrea Crespi, curata da Alisia Viola e Sandie Zanini. Oltre trenta opere tra installazioni, sculture e ambienti immersivi per raccontare la metamorfosi della bellezza nell’era dell’intelligenza artificiale, dove il confine tra umano e digitale si fa sempre più sottile. Tra Canova e AI: un dialogo tra passato e futuro. Il percorso espositivo si apre con “Have no fear of perfection”, l’opera-manifesto che introduce il tema centrale della mostra: la bellezza ridefinita dagli algoritmi, filtrata e manipolata da strumenti digitali che riscrivono la percezione del reale. 🔗 Leggi su Funweek.it
