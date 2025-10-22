Milano accoltellata in strada | morta 62enne Fermato l’ex marito Nel pomeriggio

milano accoltellata strada mortaLuciana Ronchi è morta, è stata accoltellata dall'ex marito a Milano, aveva 62 anni. L'uomo fermato in un parco - È stata inseguita per una cinquantina di metri in strada, in via Grassini a Milano, e poi accoltellata dall'ex marito al collo e al volto. Segnala msn.com

