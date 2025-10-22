Milano accoltellata dall' ex marito | Luciana Ronchi è in fin di vita l' uomo fermato in un parco

È stata inseguita per una cinquantina di metri in strada, in via Grassini a Milano, e poi accoltellata dall'ex marito al collo e al volto. L'uomo dopo averla aggredita è. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Milano, accoltellata dall'ex marito: Luciana Ronchi è in fin di vita, l'uomo fermato in un parco

