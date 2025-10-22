Milano accoltellata al volto una donna è in pericolo di vita | è caccia all’ex marito

Una donna è stata accoltellata al volto nei pressi dell’androne di un’abitazione, in via Giuseppina Grassini a Bruzzano, nella zona nord di Milano. I soccorritori del 118, immediatamente allertati e giunti sul posto, l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove si trova in gravissime condizioni. La vittima dell’aggressione avrebbe riportato diverse ferite da taglio al viso, alle gambe e alle braccia, e sarebbe in pericolo di vita. A prestarle i primi soccorsi sono stati gli agenti della polizia locale, che l’hanno trovata intorno alle 9.50 a terra, coperta di sangue. È possibile, tuttavia, che la signora sia stata colpita nella sua casa -che si trova nei dintorni- e che sia fuggita in strada per chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

