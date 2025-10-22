Milano accoltellata al volto una donna è in pericolo di vita | è caccia all’ex marito
Una donna è stata accoltellata al volto nei pressi dell’androne di un’abitazione, in via Giuseppina Grassini a Bruzzano, nella zona nord di Milano. I soccorritori del 118, immediatamente allertati e giunti sul posto, l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove si trova in gravissime condizioni. La vittima dell’aggressione avrebbe riportato diverse ferite da taglio al viso, alle gambe e alle braccia, e sarebbe in pericolo di vita. A prestarle i primi soccorsi sono stati gli agenti della polizia locale, che l’hanno trovata intorno alle 9.50 a terra, coperta di sangue. È possibile, tuttavia, che la signora sia stata colpita nella sua casa -che si trova nei dintorni- e che sia fuggita in strada per chiedere aiuto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Contenuti che potrebbero interessarti
I primi esiti dell'esame autoptico sul corpo della 29enne originaria della Valle Imagna accoltellata a Milano dall'ex compagno, che resta in isolamento nel carcere di San Vittore - facebook.com Vai su Facebook
#Milano #PamelaGemini, 29 anni, è stata accoltellata 24 volte in casa. Il suo compagno, il 52enne Gianluca Soncin è accusato di #omicidio volontario aggravato, attualmente ricoverato dopo che avrebbe tentato il #suicidio - X Vai su X
Donna accoltellata a Milano: è gravissima. In fuga l’aggressore sullo scooter, si cerca l’ex marito - L’agguato in via Grassini, quartiere Bruzzano, dove la 52enne risiede in un palazzo popolare: colpita più volte anche al volto. Segnala msn.com
Milano, donna accoltellata al volto: è in pericolo di vita. Si cerca l’ex marito - Una donna di 55 anni è stata colpita al volto stamani, martedì 22 ottobre, con una coltellata in via Giuseppina Grassini, alla periferia nord di Milano. Come scrive msn.com
Milano, donna lotta per la vita dopo essere stata accoltellata al volto: caccia all'ex marito - La donna, ferita con piu' coltellate, anche al volto, e' stata trasportata in codice rosso in ospedale in c ... Come scrive affaritaliani.it