Milano accoltellata al volto | 55enne gravissima chi stanno cercando

Donna in gravissime condizioni a Milano dopo essere stata accoltellata in faccia. La vittima, 55 anni, è stata colpita in via Grassini in zona Bruzzano, alla periferia Nord della città. L'aggressore, però, è riuscito a scappare prima dell'arrivo dei soccorsi e delle forze dell'ordine. Sulle sue tracce ci sono ora gli agenti della Polizia locale, che indagheranno sentendo i testimoni e acquisendo le immagini delle telecamere della zona. Mentre la donna, che è stata trovata accanto all'androne di un'abitazione, è stata portata in codice rosso all’ospedale Niguarda. E le sue condizioni sono state ritenute molto gravi fin da subito. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

