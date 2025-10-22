Milano 62enne accoltellata | è gravissima Fermato l’ex marito

E’ arrivato a bordo di uno scooter, l’ha accoltellata ed è sparito. E’ stato fermato con l’accusa di tentato omicidio Luigi Morcaldi, l’uomo ricercato per ore dai carabinieri per aver accoltellato l’ex moglie mercoledì mattina a Milano, una 62enne colpita da almeno due fendenti all’altezza della gola e delle spalle. La donna, L.R., è ricoverata in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda del capoluogo lombardo. Un’ambulanza l’ha portata in ospedale in codice rosso e in arresto cardiaco. E’ stata rianimata da personale sanitario. Presenta numerose ferite da arma bianca, la lesione più grave alla giugulare. 🔗 Leggi su Lapresse.it

