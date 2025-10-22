Milano 62enne accoltellata al viso dall' ex marito in strada nel quartiere Bruzzano l' uomo fuggito in scooter - VIDEO

La donna è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale Niguarda dopo essere stata trovata vicino all’androne di un palazzo nel quartiere Bruzzano di Milano. Secondo le prime indagini sarebbe stato l’ex marito ad accoltellare la 62enne. Questa mattina a Milano una donna italiana di 62 anni è stat. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Milano, 62enne accoltellata al viso dall'ex marito in strada nel quartiere Bruzzano, l'uomo fuggito in scooter - VIDEO

Ancora una #donna vittima di #violenza. A #Milano una 62enne è stata colpita al volto con un coltello. È in pericolo di vita, e si cerca l’ex marito. #Tg1 Elena Fusai Vai su Facebook

Milano, donna accoltellata a volto e collo: è gravissima. Si cerca l'ex marito - Una donna di 62 anni è stata accoltellata oggi , poco prima delle 10, in via Grassini a Brussano, nell'hinterland di ... Scrive iltempo.it

Milano, 62enne accoltellata al volto e alla gola è in pericolo di vita - La donna di 55 anni accoltellata questa mattina a Milano è stata ricoverata all'ospedale Niguarda, dove è stata sottoposta a ... Segnala iltempo.it

Donna accoltellata a Milano, è gravissima in ospedale: caccia all’ex marito. Le urla disperate: “Te ne devi andare” - L’agguato in via Grassini, quartiere Bruzzano, poi la fuga in scooter: la 62enne aggredita in un parcheggio, rincorsa e colpita più volte al volto. Secondo ilgiorno.it