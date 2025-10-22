Milano 55enne accoltellata al volto in pieno giorno | sospetti sull’ex marito

La vittima è stata individuata in strada, poco lontana dall'androne di un palazzo, da una pattuglia della polizia locale che è immediatamente intervenuta per soccorrerla, avvertendo al contempo il 118. La donna è stata vista copiosamente insanguinata ed è apparsa subito chiara la gravità della situazione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Milano, 55enne accoltellata al volto in pieno giorno: sospetti sull’ex marito

