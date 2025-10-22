Milan Tomori | Quest’anno con Allegri aria nuova Felice per le prestazioni della squadra

Intervistato dai microfoni di Sportmediaset, il difensore centrale del Milan Fikayo Tomori ha parlato di Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Tomori: “Quest’anno con Allegri aria nuova. Felice per le prestazioni della squadra”

Approfondisci con queste news

12 ottobre 2022, Milan-Chelsea: Tomori-Mount, rigore ed espulsione. Ognuno valuti come vuole - facebook.com Vai su Facebook

#calciomercato #Tomori nuovi contatti con il #Milan per il rinnovo. Moretto: "Con #Allegri sono cambiate ..." #SempreMilan - X Vai su X

Tomori Milan, trattativa in corso: il difensore rossonero è al centro del nuovo progetto rossonero del tecnico Allegri - Tomori Milan, il difensore rossonero non si tocca: il tecnico Massimiliano Allegri lo blinda, il Diavolo prepara il rinnovo “Quando le partite si possono vincere si devono vincere. calcionews24.com scrive

Milan, Tomori è diventato indispensabile grazie ad Allegri: i dati certificano la crescita dell'inglese che ora punta al rinnovo del contratto - Concentrato e sicuro: Tomori è uno dei segreti del primato in classifica del Milan grazie ad Allegri che gli ha consegnato le chiavi della difesa. Da calciomercato.com

Milan di Allegri da Scudetto? Sì, ma con questi due colpi - Cosa manca ai rossoneri per puntellare la rosa e candidarsi come squadra da battere per la vittoria del campionato ... Da tuttosport.com