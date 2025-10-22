Milan Tomori | Ora in spogliatoio ho un ruolo sento la responsabilità
Intervistato dai microfoni di MilanTV, Fikayo Tomori è stato protagonista di una lunga chiacchierata: le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Argomenti simili trattati di recente
Il fioretto di #Tomori in caso di Scudetto del #Milan - facebook.com Vai su Facebook
$Milan, Tomori: "Se vinciamo lo Scudetto mi faccio biondo. Rinnovo? Finché non mi dicono basta, io resto qua" - X Vai su X
Tomori a Milan TV: "Ora sento responsabilità ma mi piace, mi viene naturale" - Pisa di venerdì sera a San Siro, Fikayo Tomori è stato intervistato da Milan TV. milannews.it scrive
Tomori Milan, trattativa in corso: il difensore rossonero è al centro del nuovo progetto rossonero del tecnico Allegri - Tomori Milan, il difensore rossonero non si tocca: il tecnico Massimiliano Allegri lo blinda, il Diavolo prepara il rinnovo “Quando le partite si possono vincere si devono vincere. Scrive calcionews24.com
Tomori: "Rinnovo? Finché non mi dicono 'Ora basta', io resto qua" - Fikayo Tomori, difensore del Milan, è stato intervistato da Claudio Raimondi di SportMediaset. milannews.it scrive