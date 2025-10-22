Milan Tomori | Nazionale? Ho parlato un po’ di volte su Tuchel so cosa devo fare

Intervistato dai microfoni di Sportmediaset, il difensore centrale del Milan Fikayo Tomori ha parlato della Nazionale. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Tomori: “Nazionale? Ho parlato un po’ di volte su Tuchel, so cosa devo fare”

Scopri altri approfondimenti

Il fioretto di #Tomori in caso di Scudetto del #Milan - facebook.com Vai su Facebook

#calciomercato #Tomori nuovi contatti con il #Milan per il rinnovo. Moretto: "Con #Allegri sono cambiate ..." #SempreMilan - X Vai su X

Milan, rinnovo di Tomori: il giocatore esce allo scoperto, arriva l’annuncio - Fikayo Tomori ha voluto mettere chiarezza sulla questione rinnovo che lo riguarda da vicino: le dichiarazioni del difensore inglese. Scrive spaziomilan.it

Milan, Tomori: “Cambiata l’aria, qua finché non mi dicono diversamente” - Ficayo Tomori è stato intervistato da Sportmediaset dove ha parlato del momento del Milan e il primo posto in classifica. Da europacalcio.it

Tomori: "Rinnovo? Finché non mi dicono 'Ora basta', io resto qua" - Fikayo Tomori, difensore del Milan, è stato intervistato da Claudio Raimondi di SportMediaset. Segnala milannews.it