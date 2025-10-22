Milan Tomori | Con Allegri aria nuova Scudetto? Se lo vinco divento…

Intervistato dai microfoni di Sportmediaset, il difensore centrale del Milan Fikayo Tomori si è raccontato in una lunga intervista. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Tomori: “Con Allegri aria nuova. Scudetto? Se lo vinco divento…”

Milan, Tomori: “Cambiata l’aria, qua finché non mi dicono diversamente” - Ficayo Tomori è stato intervistato da Sportmediaset dove ha parlato del momento del Milan e il primo posto in classifica. europacalcio.it scrive

Milan, Tomori è diventato indispensabile grazie ad Allegri: i dati certificano la crescita dell'inglese che ora punta al rinnovo del contratto - Concentrato e sicuro: Tomori è uno dei segreti del primato in classifica del Milan grazie ad Allegri che gli ha consegnato le chiavi della difesa. Secondo calciomercato.com

Milan di Allegri da Scudetto? Sì, ma con questi due colpi - Cosa manca ai rossoneri per puntellare la rosa e candidarsi come squadra da battere per la vittoria del campionato ... Riporta tuttosport.com