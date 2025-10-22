Milan Tare fiuta l’affare dal Real | il ds è pronto al colpo grosso!

Il Milan pensa al futuro e lo fa con grande ambizione. Il direttore sportivo del club rossonero, Igli Tare, si riversato nuovamente sul fronte mercato, inserendo in cima alla lista dei desideri un nome in particolare. Il ds del Diavolo sembra essere pronto ad andare all’assalto di una giovane stella del Real Madrid: Arda Güler. Il Milan vuole Arda Güler: Tare ha un piano. Il Milan si è inserito con decisione nella corsa per Arda Güler, classe 2005 in forza al Real Madrid. Secondo il portale sportivo iberico ‘Grada3’, il direttore sportivo Igli Tare sta valutando l’ipotesi di lavorare all’acquisto già nella sessione di gennaio oppure programmare l’arrivo per la prossima estate. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Milan, Tare fiuta l’affare dal Real: il ds è pronto al colpo grosso!

Argomenti simili trattati di recente

Milan-Fiorentina, Tare: "Grande opportunità per prendere il primo posto, zero scuse" - facebook.com Vai su Facebook

Milan, su Bartesaghi aveva ragione Allegri. Tare lavora a un colpaccio a... https://youtu.be/7ptBRsn69uE?si=x4Maa0Vukuit--pO… via @YouTube - X Vai su X

Affarone Tare | Un campione d’Europa per il Milan. È un’operazione da scudetto - Tare fiuta l’affare e si mette in moto: un campione d’Europa per il Milan. Segnala interdipendenza.net

Calciomercato Milan, Tare punta al colpo da novanta: il ds rossonero fiuta l’affare a costo zero - Il direttore sportivo del Milan, Igli Tare, pensa in grande: il ds rossonero ha messo un top player nel mirino in vista del futuro. Da spaziomilan.it

Milan, Tare: “Jashari vuole giocare con noi, abbiamo fatto una grande offerta” - Il ds rossonero ha aperto la conferenza dichiarando: “Colgo l’occasione per ringraziare Allegri e il suo staff per l’entusiasmo portato. gianlucadimarzio.com scrive