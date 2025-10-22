Milan senti Borghi | Consegna da numero nove di Leao resta complicata ma mi è piaciuto

Il giornalista Stefano Borghi ha detto la sua su Milan-Fiorentina 2-1 e in particolare sulla partita di Rafael Leao, autore di due gol. Ecco la sua analisi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan senti Borghi: “Consegna da numero nove di Leao resta complicata, ma mi è piaciuto”

Argomenti simili trattati di recente

#Milan, senti #Dest: "Mi piacerebbe tornare in Italia in futuro, credo di avere qualcosa ..." #SempreMilan - X Vai su X

#Ibrahimovic : “Il Dna del Milan è vincere, soprattutto in Europa, e là dobbiamo tornare. Nessuno vuole cambiare il Milan, la sua cultura o la sua tradizione. Anche perché le do una regola: nessuno cambia il Milan, è il Milan che cambia te.A Milanello senti prof - facebook.com Vai su Facebook

Milan, senti Rabiot: "Allegri mi ha chiamato tutta l'estate, cavallo pazzo è tornato. Napoli? 1-0, corto muso..." - Il centrocampista francese arrivato dal Marsiglia, dopo il meet and greet con i tifosi rossoneri neel nuovo flagship store di via Dante a ... Scrive calciomercato.com

Borghi su Milan-Napoli: "Primo scontro diretto tra la favorita e forse la sua antagonista" - Il giornalista Stefano Borghi, intervenuto a Sky Sport, ha presentato la super sfida di domenica sera tra Milan e Napoli. Da tuttomercatoweb.com