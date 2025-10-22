Milan senti Ballardini | È una squadra competitiva che se la gioca per vincere il campionato

Pianetamilan.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Davide Ballardini, ospite su Sportitalia, si esprime sul Milan di Massimiliano Allegri, capolista solitario del campionato. Secondo l'allenatore, gioca un calcio efficace ma non così piacevole da guardare. Queste le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan senti ballardini 200 una squadra competitiva che se la gioca per vincere il campionato

© Pianetamilan.it - Milan, senti Ballardini: “È una squadra competitiva che se la gioca per vincere il campionato”

Scopri altri approfondimenti

Milan, senti Rabiot: "Allegri mi ha chiamato tutta l'estate, cavallo pazzo è tornato. Napoli? 1-0, corto muso..." - Il centrocampista francese arrivato dal Marsiglia, dopo il meet and greet con i tifosi rossoneri neel nuovo flagship store di via Dante a ... Segnala calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Senti Ballardini 200