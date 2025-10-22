Milan senti Ballardini | È una squadra competitiva che se la gioca per vincere il campionato
Davide Ballardini, ospite su Sportitalia, si esprime sul Milan di Massimiliano Allegri, capolista solitario del campionato. Secondo l'allenatore, gioca un calcio efficace ma non così piacevole da guardare. Queste le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
