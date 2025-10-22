Milan primo contratto da professionista per Filippo Plazzotta | il comunicato
Filippo Plazzotta, centrocampista classe 2008 ha firmato il suo primo contratto con il Milan: proseguirà la sua avventura con il Milan Futuro. Ecco il comunicato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
