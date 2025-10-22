Milan-Pisa out Estupinan Diversa la situazione di Loftus-Cheek | sembra che …

Il Milan di Massimiliano Allegri è alle prese con gli infortuni e venerdì 24 ottobre alle ore 20:45 a 'San Siro' arriva il Pisa dell'ex Alberto Gilardino: fuori causa Pervis Estupinan. Incertezza su Ruben Loftus-Cheek, che potrebbe recuperare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, Nkunku, Loftus-Cheek ed Estupinan: chi gioca e chi no contro il Pisa - Cosa filtra sui recuperi degli infortunati rossoneri.

Infortunio Estupinan, decisione quasi definitiva sul terzino sinistro: out con il Pisa? La situazione da Milanello - Infortunio Estupinan, il terzino sarà quasi sicuramente indisponibile per la gara di venerdì a San Siro contro il Pisa Brutte notizie giungono da Milanello per Massimiliano Allegri in vista dell'antic ...

Ultime Milan: Allegri valuta le condizioni dei due ex Chelsea in vista del Pisa, ancora ai box Estupinan - Il Milan è al lavoro per preparare la gara di dopodomani contro il Pisa: Allegri cerca soluzioni in un gruppo ancora non al completo.

