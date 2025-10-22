Milan-Pisa con Nkunku? Ecco come sta l’attaccante francese Questa l’idea di Allegri

Assente domenica scorsa contro la Fiorentina per un dolore al piede, l'attaccante francese Christopher Nkunku potrebbe tornare a disposizione per Milan-Pisa di venerdì sera a 'San Siro'. Ecco come sta l'ex RB Lipsia e PSG attualmente.

