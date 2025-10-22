Milan-Pisa con Nkunku? Ecco come sta l’attaccante francese Questa l’idea di Allegri

22 ott 2025

Assente domenica scorsa contro la Fiorentina per un dolore al piede, l'attaccante francese Christopher Nkunku potrebbe tornare a disposizione per Milan-Pisa di venerdì sera a 'San Siro'. Ecco come sta l'ex RB Lipsia e PSG attualmente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Pisa con Nkunku? Ecco come sta l'attaccante francese. Questa l'idea di Allegri

