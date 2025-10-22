Milan Moretto | Massimo Calvelli è entrato da luglio a far parte del mondo RedBird

Pianetamilan.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arrivano delle grandi novità a livello dirigenziale per quanto riguarda il Milan: le parole di Moretto su Calvelli. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan moretto massimo calvelli 232 entrato da luglio a far parte del mondo redbird

© Pianetamilan.it - Milan, Moretto: “Massimo Calvelli è entrato da luglio a far parte del mondo RedBird”

