Milan la vetta della classifica con la sigla di Allegri | ecco l’impronta che ha dato il tecnico

Pianetamilan.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Corriere dello Sport dedica un pezzo al Milan di Massimiliano Allegri che si gode il primato solitario. Secondo il quotidiano, il merito di questo grande avvio di stagione va attribuito al tecnico toscano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan la vetta della classifica con la sigla di allegri ecco l8217impronta che ha dato il tecnico

© Pianetamilan.it - Milan, la vetta della classifica con la sigla di Allegri: ecco l’impronta che ha dato il tecnico

Argomenti simili trattati di recente

milan vetta classifica siglaIl Milan vola in vetta con Leao, stop della Juventus a Como - Il Milan vola in vetta alla Serie A battendo 2- Da lifestyleblog.it

milan vetta classifica siglaMilan primo in classifica. Allegri: "Non lanciamo nessun messaggio. Mancano tanti punti per il nostro obiettivo" - Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara che ha visto i rossoneri vincere per 2- Si legge su milannews.it

milan vetta classifica siglaIl Milan conquista la vetta del campionato battendo la Fiorentina - Il Milan conquista la vetta della classifica grazie a una rimonta straordinaria contro la Fiorentina. Da notizie.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Vetta Classifica Sigla