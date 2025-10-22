Milan la vetta della classifica con la sigla di Allegri | ecco l’impronta che ha dato il tecnico
Il Corriere dello Sport dedica un pezzo al Milan di Massimiliano Allegri che si gode il primato solitario. Secondo il quotidiano, il merito di questo grande avvio di stagione va attribuito al tecnico toscano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Quanti punti per il #Milan prima della sosta? ? Il calendario rossonero da qui alla sosta è intenso: si parte col Pisa, poi la difficile trasferta contro l’Atalanta, il big match casalingo con la Roma e la chiusura a Parma. Dodici punti in palio per rimanere in vetta Vai su Facebook
La rivincita di Leao: dopo tante critiche con una doppietta riporta il Milan in vetta https://ilsole24ore.com/art/la-rivincita-leao-tante-critiche-una-doppietta-riporta-milan-vetta-AHWqggFD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Ec - X Vai su X
Il Milan vola in vetta con Leao, stop della Juventus a Como - Il Milan vola in vetta alla Serie A battendo 2- Da lifestyleblog.it
Milan primo in classifica. Allegri: "Non lanciamo nessun messaggio. Mancano tanti punti per il nostro obiettivo" - Massimiliano Allegri, tecnico del Milan, è intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della gara che ha visto i rossoneri vincere per 2- Si legge su milannews.it
Il Milan conquista la vetta del campionato battendo la Fiorentina - Il Milan conquista la vetta della classifica grazie a una rimonta straordinaria contro la Fiorentina. Da notizie.it