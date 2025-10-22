Milan la riflessione di Bucciantini | Allegri ha voluto arrivare all’orgoglio di Leao

La firma della Gazzetta dello Sport, Marco Bucciantini, dedica il suo editoriale a Rafael Leao. Secondo il giornalista, il rigore segnato con la Fiorentina vale più di un semplice gol: "La rivoluzione comincia così". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, la riflessione di Bucciantini: Allegri ha voluto arrivare all’orgoglio di Leao

Il Milan non sa più calciare i rigori. Le statistiche, il caso Dybala e la decisione di Allegri - Dal dischetto dell’Olimpico Grande Torino a quello dell’Allianz Stadium ci sono una decina di chilometri, ma per Christian Pulisic ogni metro ... Secondo gazzetta.it

Milan, col Lecce Allegri sceglie la prudenza: Maignan ancora out - Per capirci: se quello di martedì sera fosse un derby di Coppa Italia, giocherebbe. Lo riporta gazzetta.it

La solidità e un’identità forte: com’è cambiato il Milan con Allegri - Il Milan batte l’Udinese e vince la terza partita di fila: l’impatto di Allegri sui rossoneri è sempre più decisivo Vince ancora il Milan. Secondo gianlucadimarzio.com