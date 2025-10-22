Milan Giménez punta al gol in campionato | il Pisa sarà la prima di tante ‘vittime’?

Corre, si impegna, lotta su ogni pallone e si (s)batte per la squadra, tanto che l'allenatore Massimiliano Allegri è felice di lui: ma Santiago Giménez, in Milan-Pisa, vuole prendersi tutto. Una maglia da titolare e il gol che gli manca in Serie A. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Giménez punta al gol in campionato: il Pisa sarà la prima di tante ‘vittime’?

