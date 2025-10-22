Milan Futuro Oddo | Dispiace perdere ovviamente ma ho visto dei segnali positivi oggi

Pianetamilan.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine di Breno-Milan Futuro 2-1, l'allenatore rossonero Massimo Oddo, ha parlato della prestazione dei suoi ragazzi. Al termine di Breno-Milan-Futuro 2-1, l'allenatore rossonero Massimo Oddo, ha parlato così del match e della prestazione dei suoi giovani ragazzi. Le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan futuro oddo dispiace perdere ovviamente ma ho visto dei segnali positivi oggi

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, Oddo: “Dispiace perdere ovviamente, ma ho visto dei segnali positivi oggi”

Argomenti simili trattati di recente

milan futuro oddo dispiaceOddo: "Balentien e Sala in prima valgono molto di più di una vittoria in Serie D" - Massimo Oddo, tecnico di Milan Futuro, è intervenuto in esclusiva ai microfoni di MilanNews. Si legge su milannews.it

milan futuro oddo dispiaceSerie D, la classifica di Milan Futuro dopo la sconfitta contro il Caldiero - Non è ripresa come ci si augurava la stagione di Milan Futuro dopo la sosta per le Nazionali: i rossoneri di mister Massimo Oddo sono stati sconfitti in casa per 0- milannews.it scrive

milan futuro oddo dispiaceSerie D, il Milan di Ibra jr in crisi: rigore negato nel k.o. interno col Caldiero. E domenica c’è la Folgore di Criscitiello - di fila per il Milan Futuro, che scivola al 7° posto nel girone B di serie D dopo lo 0- Si legge su sport.virgilio.it

Cerca Video su questo argomento: Milan Futuro Oddo Dispiace