Milan Futuro Oddo cerca riscatto | oggi in campo nel recupero contro il Breno
Oggi pomeriggio alle ore 15, il Milan Futuro di Massimo Oddo torna in campo. In occasione del recupero contro il Breno, la squadra rossonera può rilanciarsi dopo due sconfitte consecutive. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Contenuti che potrebbero interessarti
#SerieD - Vi riproponiamo gli #highlights della sfida tra AC Milan #Futuro e Calcio Caldiero Terme - facebook.com Vai su Facebook
MP – Milan Futuro, Oddo dopo la sconfitta col Caldiero: “Difficile con così tanti giovani. Ma vederli in Prima Squadra è la vera vittoria” - X Vai su X
Milan Futuro, Oddo cerca riscatto: oggi in campo nel recupero contro il Breno - In occasione del recupero contro il Breno, la squadra rossonera può rilanciarsi dopo due sconfitte consecutive ... msn.com scrive
Breno-Milan Futuro: diretta live e risultato in tempo reale - Milan Futuro di Mercoledì 22 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Secondo calciomagazine.net
Serie D, la classifica di Milan Futuro dopo la sconfitta contro il Caldiero - Non è ripresa come ci si augurava la stagione di Milan Futuro dopo la sosta per le Nazionali: i rossoneri di mister Massimo Oddo sono stati sconfitti in casa per 0- Secondo milannews.it