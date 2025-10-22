Milan Femminile rinnovo per Karen Appiah | il comunicato ufficiale del club rossonero

Karen Appiah, attaccante classe 2007 del Milan Femminile, ha rinnovato il contratto con il club rossonero fino al giugno 2029, lo ha annunciato la società stessa attraverso un comunicato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Femminile, rinnovo per Karen Appiah: il comunicato ufficiale del club rossonero

News recenti che potrebbero piacerti

Serie A Stadio Curva Fiesole - Viola Park Fiorentina - Milan 4-3 PhotoAgency Calcio Femminile Italiano Cerchiamo fotografi in tutta Italia per il calcio femminile. Vuoi essere a bordocampo? Contattaci e diventa parte del progetto. #CalcioFemminile #Photo - facebook.com Vai su Facebook

UNDER 11 FEMMINILE | Campionato Milan-Pro Sesto 2-7 ? Vergani, Aliprandi #MilanYouth - X Vai su X

Milan Femminile, rinnovo di 4 anni per Karen Appiah - La calciatrice del Milan Femminile, l'attaccante 2007 Karen Appiah ha rinnovato il suo contratto per quattro anni, fino al 2029. Scrive milannews.it

Milan Femminile, Sara Stokic' a Milan TV: "Il mio infortunio è stato molto serio, non vedo l'ora di tornare in campo" - Fresca di rinnovo con il Milan Femminile, Sara Stokic' sta recuperando da un serio infortunio alla caviglia che la sta tenendo lontano dai campi per molto tempo. milannews.it scrive