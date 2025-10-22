Milan e Inter vogliono cooperare con la Nba per una squadra a Milano Si decide in due mesi

Il commissioner Silver ha visto Gerry Cardinale, che con RedBird è in prima fila per il progetto. Anche Oaktree molto interessata. La prima partita nel 2027. Real, Barça, Psg, Bayern e City attese nella Lega. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan e Inter vogliono cooperare con la Nba per una squadra a Milano. Si decide in due mesi

