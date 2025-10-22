Milan dalla Spagna | Questo Modric sarebbe ancora titolare al 70 80% nelle gare del Real Madrid

Adrian Blanco, giornalista di Radio Marca, ha elogiato le prestazioni di Luka Modric con la maglia del Milan dichiarando che il croato sarebbe ancora titolare nel Real Madrid di Xabi Alonso. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, dalla Spagna: “Questo Modric sarebbe ancora titolare al 70/80% nelle gare del Real Madrid”

News recenti che potrebbero piacerti

Non solo in Italia per Milan-Como, ma anche in Spagna c’è grande contestazione per la decisione di giocare un match all’estero. Nel caso de LaLiga la partita designata è Villarreal-Barcellona, che si disputerà a Miami il 20 dicembre. Tra i personaggi che si s - X Vai su X

Milan su Gabriel Jesus. Conferme. Le news https://milanworld.net/threads/milan-su-gabriel-jesus-conferma-dalla-spagna.154837 #Milan #Calciomercato #GabrielJesus - facebook.com Vai su Facebook

A Modric l’obiettivo minimo non basta: il messaggio al Milan è chiaro - Luka Modric è tornato a parlare della sua nuova esperienza con la maglia del Milan e ha citato anche Carlo Ancelotti: parole interessanti. Lo riporta milanlive.it

Modric rivela: "Ancelotti mi ha detto che mi sarei trovato bene qui" - Luka Modric, centrocampista fuoriclasse del Milan, sta superando le più rosee aspettative in questo inizio di stagione della sua nuova vita rossonera. Scrive milannews.it

Clamoroso dalla Spagna: Tare ha contattato Lewandowski e sogna - Dopo Modric il ds dei rossoneri prova un altro colpo grosso, il polacco e in scadenza col Barcellona il 30 giugno 2026 e quasi certamente non rinnovera ... Scrive sportmediaset.mediaset.it