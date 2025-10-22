Milan Cracco | Leao è un grandissimo giocatore può essere determinante Primo posto? Mi godo il momento
Lo chef Carlo Cracco ha elogiato le qualità di Rafael Leao dopo il ritorno al gol con la Fiorentina che ha permesso al Milan di ottenere tre punti fondamentali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Cracco e la ricetta-scudetto per il Milan: "Allegri è uno chef che fa la differenza, Leao un ingrediente decisivo" #cracco #allegri #milan - X Vai su X
«Abbiamo quasi 20 anni di differenza e quando l’ho conosciuta ho dato retta all’1% di possibilità che potesse andare bene. Sono innamorato: con lei condivido ogni scelta e stiamo creando la nostra azienda agraria in Romagna». Carlo Cracco, ormai sessant Vai su Facebook
Ahi Milan, per Leao elongazione al polpaccio: niente Cremonese, a rischio anche il Lecce - Leao si era fatto male in occasione del gol al Bari, a cui aveva segnato di testa. Si legge su gazzetta.it
Milan, Allegri: "Leao ci sarà. Le parole di Conte? Quello che pensano gli altri...." - Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa alla vigilia di Milan- Scrive tuttomercatoweb.com
Milan-Napoli si avvicina: Leao dovrebbe esserci, ma dalla panchina - I numeri di questo inizio di stagione del Milan descrivono al meglio la rivoluzione di Max Allegri. Da sport.sky.it