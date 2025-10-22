Milan Cracco | Leao è un grandissimo giocatore può essere determinante Primo posto? Mi godo il momento

Pianetamilan.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo chef Carlo Cracco ha elogiato le qualità di Rafael Leao dopo il ritorno al gol con la Fiorentina che ha permesso al Milan di ottenere tre punti fondamentali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Cracco: “Leao è un grandissimo giocatore, può essere determinante. Primo posto? Mi godo il momento”

