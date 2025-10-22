Milan cosa c’è dietro la doppietta di Leao alla Fiorentina | quel retroscena con Modric

Doppietta di Rafael Leao in Milan-Fiorentina: Luca Bianchin ('La Gazzetta dello Sport') racconta un retroscena con Luka Modric. Il video. Durante la nuova puntata de 'La Tripletta', podcast de 'La Gazzetta dello Sport', il giornalista Luca Bianchin ha raccontato due aneddoti sul Diavolo. Il primo riguarda la doppietta segnata da Rafael Leao in Milan-Fiorentina 2-1 dell'ultimo turno di campionato e cosa c'entra in tutto questo Luka Modric. Il secondo, invece, è su Davide Bartesaghi e il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana, l'ex rossonero Gennaro Gattuso. Guarda il video!. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, cosa c’è dietro la doppietta di Leao alla Fiorentina: quel retroscena con Modric

