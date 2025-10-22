Milan chance per il ritorno di Nkunku contro il Pisa | dolore al piede quasi superato

Pianetamilan.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Assente domenica scorsa contro la Fiorentina per un dolore al piede, l'attaccante francese Christopher Nkunku potrebbe tornare a disposizione per Milan-Pisa di venerdì sera a 'San Siro'. Ecco come sta l'ex RB Lipsia e PSG attualmente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

milan chance per il ritorno di nkunku contro il pisa dolore al piede quasi superato

© Pianetamilan.it - Milan, chance per il ritorno di Nkunku contro il Pisa: dolore al piede quasi superato

Altri contenuti sullo stesso argomento

milan chance ritorno nkunkuMilan, chance per il ritorno di Nkunku contro il Pisa: dolore al piede quasi superato - Assente domenica scorsa contro la Fiorentina per un dolore al piede, l'attaccante francese Christopher Nkunku potrebbe tornare a disposizione per Milan- Si legge su msn.com

milan chance ritorno nkunkuInfortunati Milan: Pulisic, Loftus Cheek, Nkunku, Rabiot ed Estupinan, chi recupera? - Come confermato da Allegri in conferenza stampa nel post gara di Milan- Scrive fantamaster.it

milan chance ritorno nkunkuMilan, come sta Nkunku in vista della sfida di venerdì con il Pisa: cauto ottimismo per Allegri - Mancano due giorni al ritorno del campionato, con il Milan che aprirà l'ottava giornata di Serie A ospitando, venerdì sera alle 20. Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Milan Chance Ritorno Nkunku