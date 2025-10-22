Milan chance per il ritorno di Nkunku contro il Pisa | dolore al piede quasi superato
Assente domenica scorsa contro la Fiorentina per un dolore al piede, l'attaccante francese Christopher Nkunku potrebbe tornare a disposizione per Milan-Pisa di venerdì sera a 'San Siro'. Ecco come sta l'ex RB Lipsia e PSG attualmente. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Buone notizie per Alexis #Saelemaekers. Il problema al flessore della gamba destra è meno grave del previsto. Ci sono chance di averlo domenica, sicuro per #Milan-Pisa. Esami decisivi in 48 ore. #Rabiot ha un piccolo problema a un polpaccio, nulla di serio - X Vai su X
