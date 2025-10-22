Migrazione intellettuale | il Mezzogiorno investe il Settentrione incassa?

Il Sud forma, il Nord assume: così si svuota il cuore del Paese.. Ogni anno, miliardi di euro e migliaia di giovani talenti lasciano il Mezzogiorno per approdare al Nord Italia, in particolare a Milano. Non si tratta di una narrazione nostalgica né di una rivendicazione borbonica, ma di un dato strutturale che incide profondamente sull’equilibrio economico e sociale del Paese. Il reportage “Il Capitale Terrone” pubblicato da L’Espresso, con sede proprio a Milano, illumina una dinamica che impoverisce il Sud e arricchisce il Nord: la migrazione intellettuale. Il tram 9 e la nuova borghesia meridionale. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

