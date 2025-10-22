migranti naufragio al largo delle tunisia anche neonati tra i 40 morti

È di 40 morti, tra i quali anche dei bambini, il bilancio di un nuovo naufragio avvenuto nelle acque territoriali della Tunisia. L'episodio, per la precisione, si è verificato al largo della costa di Salakta, piccolo villaggio costiero sito nel governatorato di Mahdia: quaranta migranti di origini subsahariane, inclusi alcuni neonati, sono deceduti dopo che l'imbarcazione a bordo della quale stavano viaggiando si è capovolta. A renderlo noto, attraverso le frequenze della radio locale Mosaique, è stato il portavoce del tribunale locale Walid Chatrbi. Il mezzo, stando a quanto riferito dalle autorità locali, si è inabissato presumibilmente a causa del sovraffollamento o delle condizioni del mare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

