Migranti naufragio al largo della Tunisia | 40 morti tra cui alcuni neonati e 30 soccorsi

Ilmessaggero.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo dramma in mare. Quaranta migranti subsahariani, inclusi alcuni neonati, sono morti dopo che la loro imbarcazione si è capovolta al largo della costa di Salakta, nel governatorato di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

migranti naufragio al largo della tunisia 40 morti tra cui alcuni neonati e 30 soccorsi

© Ilmessaggero.it - Migranti, naufragio al largo della Tunisia: 40 morti (tra cui alcuni neonati) e 30 soccorsi

Altri contenuti sullo stesso argomento

migranti naufragio largo tunisiaNaufragio al largo della Tunisia, strage in mare: 40 morti, tra le vittime anche dei neonati - Quaranta migranti subsahariani, inclusi alcuni neonati, sono morti dopo che la loro imbarcazione si è capovolta al largo della costa di Salakta, nel governatorato ... Riporta leggo.it

migranti naufragio largo tunisiaNaufragio al largo della Tunisia, 40 morti, 30 soccorsi - Quaranta migranti subsahariani, inclusi alcuni neonati, sono morti dopo che la loro imbarcazione si è capovolta al largo della costa di Salakta, nel governatorato di Mahdia, in Tunisia. Come scrive ansa.it

migranti naufragio largo tunisiaNaufragio al largo della Tunisia, 40 morti - Quaranta migranti originari dell’Africa subsahariana, tra cui alcuni neonati, sono morti annegati in mare al largo della Tunisia mentre tentavano di raggiungere clandestinamente le coste europee. Riporta corrieredellacalabria.it

Cerca Video su questo argomento: Migranti Naufragio Largo Tunisia