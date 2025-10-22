Migranti naufragio al largo della Tunisia | 40 morti tra cui alcuni neonati e 30 soccorsi
Nuovo dramma in mare. Quaranta migranti subsahariani, inclusi alcuni neonati, sono morti dopo che la loro imbarcazione si è capovolta al largo della costa di Salakta, nel governatorato di. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#TG2000 Due anni fa il naufragio a Steccato di Cutro #Cutro #SteccatodiCutro #migranti #naufragio #26febbraio #TV2000 #News - facebook.com Vai su Facebook
Migranti, dispersi nel naufragio al largo di Lampedusa una donna incinta e diversi bambini https://palermo.repubblica.it/cronaca/2025/10/18/news/donna_incinta_bambini_morti_naufragio_lampedusa-424922058/?ref=twhl… - X Vai su X
Naufragio al largo della Tunisia, strage in mare: 40 morti, tra le vittime anche dei neonati - Quaranta migranti subsahariani, inclusi alcuni neonati, sono morti dopo che la loro imbarcazione si è capovolta al largo della costa di Salakta, nel governatorato ... Riporta leggo.it
Naufragio al largo della Tunisia, 40 morti, 30 soccorsi - Quaranta migranti subsahariani, inclusi alcuni neonati, sono morti dopo che la loro imbarcazione si è capovolta al largo della costa di Salakta, nel governatorato di Mahdia, in Tunisia. Come scrive ansa.it
Naufragio al largo della Tunisia, 40 morti - Quaranta migranti originari dell’Africa subsahariana, tra cui alcuni neonati, sono morti annegati in mare al largo della Tunisia mentre tentavano di raggiungere clandestinamente le coste europee. Riporta corrieredellacalabria.it