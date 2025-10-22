Migranti il cardinale amico di Leone contro le retate di Trump | Famiglie distrutte siamo con voi

L’arcivescovo di Chicago critica le retate e le detenzioni decisi dalla Casa Bianca contro gli stranieri: “Gli americani non dovrebbero dimenticare che proveniamo tutti da famiglie di immigrati”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Migranti, il cardinale amico di Leone contro le retate di Trump: “Famiglie distrutte, siamo con voi”

