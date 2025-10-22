Migranti | 9 salme da tumulare ecco in quali cimiteri dell' Agrigentino andranno

Le 7 salme del naufragio fra il 16 e il 17 ottobre, in area Sar Maltese, più altre due che erano giunte nelle scorse ore da Lampedusa a Porto Empedocle verranno tumulate in diversi cimiteri dell'Agrigentino. Una andrà a Cammarata, due a Campobello di Licata, altrettante a Santo Stefano di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

