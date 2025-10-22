Migranti | 9 salme da tumulare ecco in quali cimiteri dell' Agrigentino andranno
Le 7 salme del naufragio fra il 16 e il 17 ottobre, in area Sar Maltese, più altre due che erano giunte nelle scorse ore da Lampedusa a Porto Empedocle verranno tumulate in diversi cimiteri dell'Agrigentino. Una andrà a Cammarata, due a Campobello di Licata, altrettante a Santo Stefano di.
Ieri, la Guardia Costiera al largo di Lampedusa ha salvato 91 persone molte delle quali in precarie condizioni di salute. Durante l'ispezione dei locali sottocoperta sono stati rinvenute anche due salme, entrambe di sesso maschile. I migranti sono stati successi
Le morti nel #Mediterraneo continuano nel silenzio più totale. Altre 2 salme portate a #lampedusa e decine di persone in gravi condizioni per le esalazioni da idrocarburi. Non possiamo rimanere in silenzio #cambiamoilfinale