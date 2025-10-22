Migranti 40 morti in naufragio Tunisia

18.00 Quaranta migranti subsahariani sono morti dopo che la loro imbarcazione si è capovolta al largo della costa di Salakta, nel governatorato di Mahdia, in Tunisia. Tra le vittime ci sono anche dei neonati. Lo rende noto la radio locale Mosaique citando il portavoce del tribunale di Mahdia, Walid Chatrbi,secondo cui altri 30 migranti sono stati salvati dalle unità della Guardia Costiera. La Procura della Repubblica ha aperto un'indagine sulla tragedia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

