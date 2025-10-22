Migliori osterie dell' Emilia-Romagna | le chiocciole Slow Food 2026 l' elenco completo

La guida è arrivata alla 36esima edizione: in regione sono tre le new entry. Bologna e il Bolognese, così come Modena e provincia, si confermano capoluoghi d’eccellenza della Food Valley emiliana. A Forlì-Cesena la maggioranza dei locali segnalati in Romagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Migliori osterie dell'Emilia-Romagna: le chiocciole Slow Food 2026, l'elenco completo

