Micro-criminalità in aumento | la Uil chiede il comitato provinciale per l' ordine e la sicurezza pubblica
La Uil di Forlì e la Uil di Cesena, “alla luce della crescente preoccupazione sociale legata alla diffusione della microcriminalità nei comuni della provincia”, chiedono formalmente la convocazione urgente del comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica della provincia di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Secondo il report annuale del ministero dell’Interno relativo al 2024, in Italia aumentano i reati e soprattutto quelli della micro-criminalità. Cresce anche la violenza di genere, le intimidazioni ai giornalisti e le denunce per gli atti neofascisti - X Vai su X
Furti, rapine e risse: il Corso Campano, strada principale di Giugliano, sembra essere diventato un vero e proprio ring dove oramai quasi tutti i giorni si verificano episodi di micro e macro criminalità. Vai su Facebook
Uil, in netto aumento la cassa integrazione in Lombardia - Torna a salire la cassa integrazione tra i lavoratori lombardi, superando l'allarmante soglia dei 60 milioni. Si legge su rainews.it
Per Uil aumento delle tasse 'è una scelta sbagliata' - "Non si può continuare a far ricadere sui cittadini il peso degli errori accumulati nel tempo dalla politica regionale. Si legge su ansa.it