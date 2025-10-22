Micro-criminalità in aumento | la Uil chiede il comitato provinciale per l' ordine e la sicurezza pubblica
La Uil di Forlì e la Uil di Cesena, “alla luce della crescente preoccupazione sociale legata alla diffusione della microcriminalità nei comuni della provincia”, chiedono formalmente la convocazione urgente del comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica della provincia di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Secondo il report annuale del ministero dell’Interno relativo al 2024, in Italia aumentano i reati e soprattutto quelli della micro-criminalità. Cresce anche la violenza di genere, le intimidazioni ai giornalisti e le denunce per gli atti neofascisti - X Vai su X
Foggia, la Direzione Investigativa Antimafia sequestra beni per 4 milioni di euro a commerciante di auto usate, ritenuto contiguo alla criminalità cerignolana e foggiana #puglia #foggia #cerignola #dia #sequestro #criminalità #cronaca - facebook.com Vai su Facebook
Uil, in netto aumento la cassa integrazione in Lombardia - Torna a salire la cassa integrazione tra i lavoratori lombardi, superando l'allarmante soglia dei 60 milioni. Riporta rainews.it
Per Uil aumento delle tasse 'è una scelta sbagliata' - "Non si può continuare a far ricadere sui cittadini il peso degli errori accumulati nel tempo dalla politica regionale. ansa.it scrive