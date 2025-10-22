Micro-criminalità in aumento | la Uil chiede il comitato provinciale per l' ordine e la sicurezza pubblica

Cesenatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Uil di Forlì e la Uil di Cesena, “alla luce della crescente preoccupazione sociale legata alla diffusione della microcriminalità nei comuni della provincia”, chiedono formalmente la convocazione urgente del comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica della provincia di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

