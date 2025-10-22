Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera | fine di un amore?

Secondo quanto riportato da Dagospia, la relazione tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sarebbe arrivata al capolinea dopo pochi mesi di frequentazione. Una rottura improvvisa, dopo un’estate vissuta sotto i riflettori. «Non ci soi da fare», fanno sapere fonti vicine alla Hunziker, mentre ambienti legati all’imprenditore sottolineano che «si tratta di questioni strettamente private». Entrambi, insomma, sembrano aver scelto la via del silenzio, almeno per il momento. L’amore tra i due era finito sotto i riflettori a inizio estate, quando alcune immagini li avevano immortalati insieme al concerto di Vasco Rossi allo Stadio Olimpico di Roma. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera: fine di un amore?

