Michelin CrossClimate 3 Sport | il primo pneumatico sportivo per tutte le stagioni
Progettato per i veicoli ad alte prestazioni, comprese le auto elettriche, con Michelin CrossClimate 3 Sport il marchio di Clermont-Ferrand introduce una nuova categoria sul mercato, quella degli pneumatici sportivi all season. Debutta anche la terza generazione della CrossClimate, sviluppata per un'ampia gamma di vetture e Suv equipaggiate con motore termico, ibrido ed elettrico. Infine, la nuova proposta invernale Alpin 7 per tutti i tipi di veicoli di fascia media. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
